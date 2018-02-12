Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане: медальный зачет и таблица ОИ
12.02.2018 12:44
Какая страна лидирует в медальном зачете и как выступают украинцы - читайте на портале LIGA.net
Фото: скриншот видео
По состоянию на 12:30 12 февраля 2018 года, лидерами по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх в Южной Корее являются команды Германии, Нидерландов и США.
"Золото" завоевали также спортсмены из Норвегии, Канады, Франции, Южной Кореи, Австрии и Швейцарии.
Украинская сборная пока что остается без медалей.
Скриншот: terrikon.com/olympic-2018/medals
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