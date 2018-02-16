Телеканал Интер не отказался от трансляции ЧМ-2018 в России - СМИ
Чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал Интер. Об этом сообщает football.ua.
Федерация футбола Украины подтвердила, что она не будут проводить аккредитацию журналистов для освещения чемпионата мира 2018 в России.
Ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что НОТУ не будет транслировать матчи ЧМ-2018, несмотря на то, что права были куплены еще в 2013 году.
Он также сказал, что другие украинские телеканалы, которые имели договоренности о параллельном показе мундиаля, также "начали отказываться" от трансляции, "узнав о позиции Общественного".
Начинается чемпионат в России 14 июня 2018 года.
Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что украинские футбольные болельщики должны сами решить, ехать в Россию на чемпионат мира по футболу или нет.
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