Телеканал Интер не отказался от трансляции ЧМ-2018 в России - СМИ

Украинский телеканал все таки будет транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране-агрессоре

Чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал Интер. Об этом сообщает football.ua.



Федерация футбола Украины подтвердила, что она не будут проводить аккредитацию журналистов для освещения чемпионата мира 2018 в России.



Ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что НОТУ не будет транслировать матчи ЧМ-2018, несмотря на то, что права были куплены еще в 2013 году.

Он также сказал, что другие украинские телеканалы, которые имели договоренности о параллельном показе мундиаля, также "начали отказываться" от трансляции, "узнав о позиции Общественного".



Начинается чемпионат в России 14 июня 2018 года.

Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что украинские футбольные болельщики должны сами решить, ехать в Россию на чемпионат мира по футболу или нет.



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