Федерер вновь станет первой ракеткой и самым возрастным в истории
Швейцарский теннисист Роджер Федерер снова станет первой ракеткой мира и самым возрастным лидером рейтинга в истории Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.
В сообщении сказано, что в пятницу, 16 февраля, Федерер победил голландца Робина Хааса в четвертьфинале на турнире в Роттердаме, чем завоевал для себя первое место в рейтинге, с которого он в понедельник, 19 февраля, вытеснит испанца Рафаэля Надаля. С понедельника рейтинг Федерера достигнет как минимум 9785 баллов, у Рафаэля Надаля останется 9760 пунктов.
Отмечается, что Федерер возглавит мировой рейтинг впервые с 2012 года в возрасте 36 лет и 6 месяцев.
Федерера не было на первой строчке 5 лет и 106 дней - никто не возвращался на вершину рейтинга после такого перерыва.
На данный момент самым возрастным теннисистом, возглавлявшим когда-либо рейтинг ATP, является американский теннисист Андре Агасси. Этот титул он получил в 2003 году в возрасте 33 лет.
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