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Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае

17.02.2018 17:51
Защиту титула она начнет со второго круга
Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае
Элина Свитолина (facebook.com/elinasvitolinaofficial)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выступит в основной сетке Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier для защиты титула первой ракетки турнира. Об этом сообщает iSport.ua.

В сообщении сказано, что она в прошлом году выиграла турнир и получила статус первой ракетки.

Свитолина стала лидером посева и пропустит матч первого круга, а во втором раунде встретится с голландкой Кики Бертенс или представительницей отборочных соревнований.

Отмечается, что в квалификации турнира сыграют две украинки - Леся Цуренко и Катарина Завдская. 

Общий призовой фонд турнира составляет 2 млн 623 тыс 485 долл.

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