Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выступит в основной сетке Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier для защиты титула первой ракетки турнира. Об этом сообщает iSport.ua.
В сообщении сказано, что она в прошлом году выиграла турнир и получила статус первой ракетки.
Свитолина стала лидером посева и пропустит матч первого круга, а во втором раунде встретится с голландкой Кики Бертенс или представительницей отборочных соревнований.
Отмечается, что в квалификации турнира сыграют две украинки - Леся Цуренко и Катарина Завдская.
Общий призовой фонд турнира составляет 2 млн 623 тыс 485 долл.
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