Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае

Защиту титула она начнет со второго круга

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выступит в основной сетке Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier для защиты титула первой ракетки турнира. Об этом сообщает iSport.ua.



В сообщении сказано, что она в прошлом году выиграла турнир и получила статус первой ракетки.



Свитолина стала лидером посева и пропустит матч первого круга, а во втором раунде встретится с голландкой Кики Бертенс или представительницей отборочных соревнований.



Отмечается, что в квалификации турнира сыграют две украинки - Леся Цуренко и Катарина Завдская.



Общий призовой фонд турнира составляет 2 млн 623 тыс 485 долл.



Читайте также: Украинская теннисистка Свитолина стала третьей ракеткой мира



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.