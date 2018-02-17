Иранец сдал бой россиянину, чтобы не встретиться с израильтянином

Иран не признает Израиль как государство и потому власти запрещают своим спортсменам состязаться с израильскими

Иранский атлет Алирез Каримачиани преднамеренно сдал бой россиянину Алихану Жабраилову, чтобы не встретиться в следующем раунде со спортсменом из Израиля. Такое указание дал ему тренер в ходе бой, передает Dailypakistan.

В сообщении говорится, что Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы (United World Wrestling, UWW) дисквалифицировала на полгода Каримачиани (до 23 мая этого года), а его тренера Хамидрезы Джамшиди - до 23 ноября 2019-го.



На сайте UWW указано, что Каримачиани по указанию тренера сдал Жабраилову матч 1/8 финала на чемпионате мира в категории U23. Турнир проходил в Польше в ноябре 2017.



Издание отмечает, что в матче против Жабраилова иранец вел в счете 3-2, когда тренер начал громко приказывать Каримачиани прекратить борьбу, а затем взял короткий тайм-аут. После возобновления боя, иранец стал позволять оппоненту проводить любые приемы и матч окончился со счетом 3-14 в пользу россиянина.



Отмечается, что крики тренера были отчетливо слышны в телевизионном эфире и соцсети в иранском сегменте заполонили хештеги #проиграй_алиреза, #я_приказываю_тебе_проиграть, #ты_должен_проиграть.



Итог боя был таким из-за давней враждебности между Ираном и Израилем. Тегеран регулярно обвиняет Израиль в нелегитимности как государства и потому власти Ирана запрещают своим спортсменам соревноваться с израильтянами.



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