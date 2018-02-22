Арестовали россиянина, который избил британца на Евро-2016
В Мюнхене арестовали россиянина, которого разыскивали за нападение на английского болельщика во время проведения Евро-2016 в Марселе. Об этом сообщает ВВС.
По данным немецкой полиции, был задержан 31-летний подозреваемый по прибытии из Москвы. Его имя пока не назвали.
Он совершал пересадку в Мюнхене и направлялся в испанский Бильбао на игру Лиги Европы.
Во Франции подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убийства и нанесение тяжких телесных повреждений.
Немецкая полиция также не обнародовала данные 51-летнего британского болельщика.
Ранее он СМИ сообщали, что мужчина получил серьезные травмы мозга и находился в искусственной коме.
15 июля 2016 года в Лилле во Франции между российскими и английскими фанатами произошла драка.
Читайте также: УЕФА оштрафовал Россию на €150 тысяч и условно дисквалифицировал
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:47
-
16:16
-
15:25
-
15:49
-
12:35
Новости партнеров
- 160038
- 74399
- 27957
- 23757
- 18853