Арестовали россиянина, который избил британца на Евро-2016

Задержанному в Мюнхене россиянину грозит до 15 лет тюрмы

В Мюнхене арестовали россиянина, которого разыскивали за нападение на английского болельщика во время проведения Евро-2016 в Марселе. Об этом сообщает ВВС.

По данным немецкой полиции, был задержан 31-летний подозреваемый по прибытии из Москвы. Его имя пока не назвали.

Он совершал пересадку в Мюнхене и направлялся в испанский Бильбао на игру Лиги Европы.

Во Франции подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убийства и нанесение тяжких телесных повреждений.

Немецкая полиция также не обнародовала данные 51-летнего британского болельщика.

Ранее он СМИ сообщали, что мужчина получил серьезные травмы мозга и находился в искусственной коме.

15 июля 2016 года в Лилле во Франции между российскими и английскими фанатами произошла драка.

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