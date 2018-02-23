Бобслеистку из России подозревают в употреблении допинга

В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин

Проба на допинг пилота из России Надежды Сергеевой от 18 февраля "дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных". Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что 13 февраля проба спортсменки была "чистой", и медицинский штаб российских спортсменов препарата спортсменке не выписывал.

Делегация Олимпийских спортсменов из России сообщила о получении официального уведомления о положительном результате допинг-пробы Сергеевой на запрещенный препарат триметазидин. "Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту", - говорится в заявлении делегации.

На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в паре с Анастасией Кочержовой.

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