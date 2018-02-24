Сборная Украины по баскетболу обыграла Латвию в отборе на ЧМ-2019

Это уже вторая победа подопечных Евгения Мурзина в трех отборочных матчах

Сборная Украины по баскетболу обыграла в гостях команду Латвии в квалификации к чемпионату мира 2019 года. Поединок в Риге закончился со счетом 82:68. Об этом сообщает портал iSport.ua.

В сообщении сказано, что в самом начале игры украинским баскетболистам удался рывок 9:0 и дальше Украина держала дистанцию в счете,выиграв первую половину встречи с преимуществом в 10 очков.



В начале третьей четверти латвийские спортсмены подобралась на расстояние шести очков, однако Гладырь и Джетер не могли забросить мяч в чужое кольцо из-за плотной защиты. Кравцов, Зайцев и Пустовой собрали важные подборы и забили очки из-под кольца и с линии.



В последнем отрезке приблизится в счете латышам не дал Пух Джетер, который попал несколько нужных бросков в нужный момент. За минуту до конца украинцы вели +19, но позволили Латвии немного сократить отставание.



Отмечается, что это вторая победа подопечных тренера Евгения Мурзина в трех отборочных матчах. В другой встрече группы Швеция сенсационно обыграла Турцию и теперь у Турции и Украины по пять очков, у Латвии и Швеции по четыре.



Латвия - Украина 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)



Латвия: Шкеле (2), Куруцс, Пейнерс (6 + 5 подборов), Шмитс (4), Пасечникс (5) - старт; Блумс (24 + 6 передач), Мейерс (15 + 6 подборов), Яковичс (8), Мейерис (2 + 5 подборов), Гражулис (0), Лейасмайерс (0).



Украина: Джетер (20 + 5 передач + 4 потери), Гладырь (3 + 7 подборов), Конев (8 + 8 подборов + 6 передач), Бобров (0), Кравцов (22 + 13 подборов + 4 блок-шота) - старт; Зайцев (12 + 7 подборов), Мишула (9),Пустовой (6), Лукашов (0 + 3 подбора), Герун (0), Кольченко (0), Кобец (0).



В понедельник, 26 февраля, подопечные Евгения Мурзина проведут в киевском Дворце спорта матч 4-го тура квалификации к ЧМ-2019 против шведов. Игра начнется в 19.00.

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