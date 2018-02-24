USD:  26.85  27.16   EUR:  32.96  33.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Бобслеистка из РФ покинула Олимпийскую деревню из-за допинга

24.02.2018 04:51
Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
Бобслеистка из РФ покинула Олимпийскую деревню из-за допинга
Фото: ФБР

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, допинг-тест которой показал положительный результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, отказалась от вскрытия повторной пробы "Б" и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова, передает рупор Кремля ТАСС. 

В сообщении сказано, допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного сердечного вещества. Россиянка уже сдала аккредитацию и выехала их Пхенчхана.

Отмечается, что они вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место на соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила, что документы по делу о нарушении антидопинговых правил Надеждой Сергеевой уже переданы Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Дальнейшие комментарии последуют после решения CAS", - сообщили в организации.

Ранее в пятницу Федерация бобслея России в Facebook сообщила, что "за несколько дней до этого (допинг-пробы 18 февраля - ред.) 13 февраля ее проба была чистой". В ведомстве подчеркнули, что "медицинский штаб сборной препарат спортсменке не выписывал".

Читайте также: Олимпиада-2018: керлингистов из РФ лишили медали из-за допинга

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 