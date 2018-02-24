Бобслеистка из РФ покинула Олимпийскую деревню из-за допинга
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, допинг-тест которой показал положительный результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, отказалась от вскрытия повторной пробы "Б" и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея РФ Анна Макарова, передает рупор Кремля ТАСС.
В сообщении сказано, допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного сердечного вещества. Россиянка уже сдала аккредитацию и выехала их Пхенчхана.
Отмечается, что они вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место на соревнованиях экипажей бобов-двоек.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила, что документы по делу о нарушении антидопинговых правил Надеждой Сергеевой уже переданы Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Дальнейшие комментарии последуют после решения CAS", - сообщили в организации.
Ранее в пятницу Федерация бобслея России в Facebook сообщила, что "за несколько дней до этого (допинг-пробы 18 февраля - ред.) 13 февраля ее проба была чистой". В ведомстве подчеркнули, что "медицинский штаб сборной препарат спортсменке не выписывал".
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