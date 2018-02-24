США и Чехия объявили бойкот этапу Кубка по биатлону в России

Отказ от участия связан с употреблением допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи и Пхенчхане. В России назвали причины бойкота "несерьезными"

Фото: Кубок мира по биатлону в Тюмени

США и Чехия решили бойкотировать проведение заключительного этапа Кубка мира по биатлону в российском городе Тюмень в связи с допинговыми скандалами, в которых замешаны российские спортсмены.



Федерация биатлона США заявила, что американские спортсмены не будут участвовать в этапе Кубка мира в РФ.



"Недавнее решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить проведение финала Кубка мира в Тюмени полностью неприемлемо. В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях с чистой совестью", - говорится в заявлении.





Одной из причин названы уже новые факты положительных допинг-тестов российских атлетов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, где де-юре запретили участие РФ из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2016 в Сочи. Двое атлетов из России были пойманы на употреблении допинга уже во время Игр-2018. Речь идет о керлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой. По мнению американской стороны, Россия не соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Чешские спортсмены также заявили, что не поедут на заключительный этап Кубка мира по биатлону в РФ



В Федерация биатлона Чехии заявили, что что отказ от участия в соревнованиях, это только часть из позиции страны против использования российскими спортсменами допинга, пишет iDnes.



Издание отмечает, что в Чехии осознают, что такое решение может впоследствии негативно повлиять на квоту для их спортсменов на следующий чемпионат мира.



"Будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции", - заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, передает sport.cz. Он добавил, что чешские спортсмены не хотят оказаться в тени допингового скандала другой страны, "которая даже не наказывается за него".



В свою очередь, шведский биатлонист и чемпион Олимпиады-2018 Себастьян Саумельссон призвал спортсменов бойкотировать соревнования в России, поскольку она замешана в допинговых скандалах, а такие страны, уверен он, не имеют права проводить спортивные мероприятия.

Экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что причина бойкота со стороны США "просто несерьезная", передает РИА Новости.

"Это заявление отражает скорее антироссийские настроения, царящие в США, чем дух самих спортсменов и истинные причины", -заявил российский сенатор.



Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года.

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