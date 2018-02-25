Олимпиада-2018: в финальном зачете Норвегия обошла Германию

На втором месте Германия, на третьем - Канада

В медальном зачете Зимних Олимпийских игр сборная Норвегии обошла Германию, получив 39 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На втором месте - Германия с 31 медалью, на третьем - Канада с 29 мадалями.

Украина с одной золотой медалью разделила 21-е место с Венгрией. Золото для Украины завоевал Александр Абраменко, соревуясь в лыжном фристайле.

Сегодня, 25 февраля, последний день Зимних олимпийский игр-2018.

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