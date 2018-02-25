Олимпиада-2018: в финальном зачете Норвегия обошла Германию
25.02.2018 11:29
На втором месте Германия, на третьем - Канада
Фото: gettyimages.com
В медальном зачете Зимних Олимпийских игр сборная Норвегии обошла Германию, получив 39 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
На втором месте - Германия с 31 медалью, на третьем - Канада с 29 мадалями.
Украина с одной золотой медалью разделила 21-е место с Венгрией. Золото для Украины завоевал Александр Абраменко, соревуясь в лыжном фристайле.
Сегодня, 25 февраля, последний день Зимних олимпийский игр-2018.
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