USD:  26.85  27.16   EUR:  32.96  33.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Еще один украинец стал чемпионом мира по боксу

25.02.2018 11:50
Далакян стал чемпионом мира по версии WBА в наилегчайшем весе
Еще один украинец стал чемпионом мира по боксу
Артем Далакян (фото - Xsport)

Украинский боксер Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBА в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Победа в поединке с американцем Брайаном Вилориа была зафиксирована единогласным судейским решением, передает vringe.com.

Видео боя: 

Артем Далакян родился в 1987 году (30 лет) в Соледаре Донецкой области. Сейчас спортсмен живет в Днепре.

28 января украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 