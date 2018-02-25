Еще один украинец стал чемпионом мира по боксу
25.02.2018 11:50
Далакян стал чемпионом мира по версии WBА в наилегчайшем весе
Артем Далакян (фото - Xsport)
Украинский боксер Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBА в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Победа в поединке с американцем Брайаном Вилориа была зафиксирована единогласным судейским решением, передает vringe.com.
Видео боя:
Артем Далакян родился в 1987 году (30 лет) в Соледаре Донецкой области. Сейчас спортсмен живет в Днепре.
28 января украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса.
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