В Пхенчхане задержан олимпиец из Канады: подозревают в угоне авто
Полиция Южной Кореи задержала в Пхенчхане канадского спортсмена, его жену, а также тренера олимпийской сборной Канады. Они подозреваются в угоне автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Deutsche Welle.
Имена задержанных не разглашались. Однако позже канадский фристайлист Дэвид Данкан, его жена и тренер опубликовали заявление, в котором извинились за свое поведение.
"Нам очень жаль. Наши действия не соответствовали ожиданиям, которые возлагали на нас как на членов олимпийской команды Канады", - говорится в заявлении.
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Полиция уже завершила расследование и отпустила задержанных. По данным СМИ, они сели в автомобиль, потому что тот стоял с заведенным двигателем.
На Олимпиаде в Пхенчхане Данкан занял восьмое место в дисциплине скикрос.
Ранее сегодня сообщалось, что в финальном медальном зачете Олимпиады-2018 Норвегия обошла Германию.
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