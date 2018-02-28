Членство Олимпийского комитета России в организации было приостановлено 5 декабря 2017 года

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом сообщает российский РБК.



"Все результаты проверок наших спортсменов, показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", - сообщил член МОК Шамиль Тарпищев.

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Членство Олимпийского комитета России в организации было приостановлено 5 декабря 2017 года. Из-за этого россияне выступали на Играх под нейтральным флагом.

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