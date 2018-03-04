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Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько

04.03.2018 07:17
В финальном поединке вторая ракетка Украины Леся Цуренко в трех сетах одержала победу над представительницей Швейцарии
Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько
Леся Цуренко (фото - xsport.ua)

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel, который проходил в Акапулько с призовым фондом в $250 тысяч.

В финальном поединке вторая ракетка Украины в трех сетах одержала победу над представительницей Швейцарии, 183-й ракеткой мира Штефани Фогеле - 5:7, 7:6, 6:2.

В течение турнира Цуренко смогла обыграть американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), австралийку Арину Родионову (6:3, 6:1), француженку Кристину Младенович (6:2, 6:2) и Дарью Гаврилову из Австралии (6:2, 6:4).

В 2017 году Цуренко также выиграла турнир в Акапулько. Победа в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке $ 43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков. 

6 января 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене.

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