Умер капитан итальянской футбольной команды "Фиорентина"

Футболисту Давиде Астори был 31 год, он скончался во сне

В Италии умер 31-летний капитан футбольной команды "Фиорентина", игрок национальной сборной Давиде Астори. Об этом сообщает Twitter клуба.

Причиной смерти стала "внезапная болезнь". По информации издания Udine Today, футболист умер во сне.

Он находился в номере отеля, где игроки клуба разместились перед матчем с клубом "Удинезе".

После информации о смерти футболист этот и другие ближайшие матчи серии чемпионата Италии по футболу отменили.

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В 2013 году на Кубке конфедераций он в составе национальной команды Италии занял третье место.

Он родился 7 января 1987 года.

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