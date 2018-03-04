Первый круг ЧУ: "Динамо" и "Шахтер" завершили матчи победой

Киевское "Динамо" дома обыграло луганскую "Зарю", а "Шахтер" на выезде сразил "Карпаты"

Первый круг чемпионата Украины по футболу завершился победой для киевского ФК "Динамо" и донецкого "Шахтера".



Дома столичный клуб одержал волевую победу над луганской "Зарей" со счетом 3:2.



Киевляне дважды пропустили гол, но сумели не только сравнять счет, а и выиграть поединок.



В составе "Зари" в ворота "Динамо" забили Харатин и Юри, на что киевляне ответили голами Вербича, Цыганкова и Кендзеры. Победный гол бело-синие забили на 90-й минуте встречи.



Донецкий "Шахтер" во Львове обыграл "Карпаты" со счетом 3:0. В первом тайме "Заря" после углового пробила мяч недалеко от ворот, а удар Караваева со средней дистанции пролетел выше.



В концовке тайма команды обменялись ударами выше ворот: ни Мораес, ни Силас не были точны. Во втором тайме три гола за дончан забили бразильцы.



На 55-й минуте счет в матче открыл Бернард, а на 70-й минуте Алан Патрик удвоил счет. Третий гол в ворота "Карпат" на 82-й минуте забил Исмаили.



После матчей 22-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на 6 очков.



У других поединков тура такие результаты: "Ворскла" - "Черноморец" - 2:1; "Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0 и "Сталь" - "Верес" - 0:1.



В заключительной игре тура 6 марта будут играть "Звезда" и "Александрия".



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