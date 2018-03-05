Осенью 2018 года сборная Украины сыграет со сборной Италии

Известно, что матч состоится 10 октября 2018 года

Федерации футбола Украины и Италии договорились провести товарищеский матч между национальными сборными двух стран. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Поединок состоится 10 октября 2018 года на территории Италии. Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже.

Пока известно, что осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них - в рамках группового турнира В1 Лиги наций со Словакией (9 сентября - дома, 16 ноября - в гостях) и Чехией (6 сентября - в гостях, 16 октября - дома). Спарринг с Италией запланирован на 10 октября, еще одно окно (19-20 ноября) на сегодня остается свободным.

Сборная Италии будет выступать в группе А3 Лиги наций вместе с командами Португалии и Польши и через четыре дня после товарищеской встречи с Украиной сыграет с поляками на выезде.

Украина сейчас занимает тридцать пятое место в рейтинге ФИФА, Италия - 14-е.

Сборные провели между собой семь матчей: шесть побед с общим счетом 14: 2 - в активе итальянцев, а одна ничья (0:0) была зафиксирована 2 июня 2006 года в Лозанне в спарринге перед финальным турниром чемпионата мира.

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