Паралимпиада: Южная и Северная Корея не выйдут под единым флагом

Причины такого решения не называются

Южная и Северная Корея во время церемонии открытия Зимних Паралимпийский игр в Пхёнчхане не будут идти под единым флагом. Об этом заявили официальные представители Южной Кореи, передает BBC.

Причины такого решения не называются. Заявления от Пхеньяна ожидается позже.

Напомним, что во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане спортсмены этих двух стран шли под одним флагом.

Паралимпийские игры стартуют завтра, 9 марта.

27 февраля стало известно, что Украину на XII зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане представят 33 спортсмена.

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