Теннисистка Костюк вышла в четвертьфинал соревнований в Китае

Украинская спортсменка обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF Womens Circuit Zhuhai Open, который проходит в Китае. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Twitter.

Костюк обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2.

Матч длился 53 минуты.

13 мая 2017 года 14-летняя Костюк победила на взрослом турнире ITF в Дунакеси (Венгрия).

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