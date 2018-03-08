Теннисистка Костюк вышла в четвертьфинал соревнований в Китае
08.03.2018 15:59
Украинская спортсменка обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2
Марта Костюк (фото - twitter.com/marta_kostyuk)
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF Womens Circuit Zhuhai Open, который проходит в Китае. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Twitter.
Костюк обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2.
Матч длился 53 минуты.
13 мая 2017 года 14-летняя Костюк победила на взрослом турнире ITF в Дунакеси (Венгрия).
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