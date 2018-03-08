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Теннисистка Костюк вышла в четвертьфинал соревнований в Китае

08.03.2018 15:59
Украинская спортсменка обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2
Теннисистка Костюк вышла в четвертьфинал соревнований в Китае
Марта Костюк (фото - twitter.com/marta_kostyuk)

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF Womens Circuit Zhuhai Open, который проходит в Китае. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Twitter.

Костюк обыграла китаянку Фан Ин Ксун со счетом 6:1, 6:2.

Матч длился 53 минуты.

13 мая 2017 года 14-летняя Костюк победила на взрослом турнире ITF в Дунакеси (Венгрия).

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