Паралимпиада-2018: медальный зачет, новости - хроника завершена
В южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта проходят XII Зимние Паралимпийские игры. Украину в этом году представляют 33 спортсмена (в том числе 10 гайдов - людей, которые помогают спортсменам с нарушением зрения стартовать и передвигаться по трассе) в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.
LIGA.net отслеживает все главные новости, курьезы, анонсы, результаты и медали Паралимпиады-2018.
18 МАРТА
15:59. Состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр-2018. Паралимпийский флаг был торжественно передан Пекину, где пройдут следующие игры. (фоторепортаж)
11:51. В медальном зачете Украина опустилась на 6 место. Сегодня - последний день Паралимпийских игр.
09:18. В лыжной эстафете золотые медали получили украинская и французская сборные. В хоккее "золото" выиграла американская сборная, "серебро" - канадская.
09:15. Сегодня, в заключительный день Паралимпийских игр, медали разыграли в соревнованиях по горным лыжам. Золотые медали получили спортсмены из Германии, Франции и Британии.
08:16. Чемпионами лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они выиграли седьмую золотую медаль для Украины.
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