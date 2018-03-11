Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости
11.03.2018 14:31
В южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта проходят XII Зимние Паралимпийские игры. Украину в этом году представляют 33 спортсмена в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.
LIGA.net отслеживает все главные новости, курьезы, анонсы, результаты и медали Паралимпиады-2018.
11 МАРТА
12:32. Сборная Украины с шестью медалями делит пятое место со сборной Канады.
07:59. Украинец Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл вторую золотую награду.
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