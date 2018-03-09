Киевское Динамо сыграло вничью с римским Лацио

Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы в Риме киевское Динамо сыграло с римским Лацио со счетом 2:2.

Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.

Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.

Как сообщалось ранее, федерации футбола Украины и Италии договорились провести товарищеский матч между национальными сборными двух стран.

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