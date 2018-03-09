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Киевское Динамо сыграло вничью с римским Лацио

09.03.2018 00:32
Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес
Киевское Динамо сыграло вничью с римским Лацио
Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы в Риме киевское Динамо сыграло с римским Лацио со счетом 2:2.

Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.

Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.

Как сообщалось ранее, федерации футбола Украины и Италии договорились провести товарищеский матч между национальными сборными двух стран.

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