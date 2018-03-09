Киевское Динамо сыграло вничью с римским Лацио
09.03.2018 00:32
Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
В первой игре 1/8 финала Лиги Европы в Риме киевское Динамо сыграло с римским Лацио со счетом 2:2.
Голы забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.
Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.
Как сообщалось ранее, федерации футбола Украины и Италии договорились провести товарищеский матч между национальными сборными двух стран.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.03.18
08:40
-
вчера
09:07
-
07.03.18
17:40
-
07.03.18
17:04
-
07.03.18
17:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров