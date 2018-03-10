Паралимпиада-2018: украинские биатлонисты завоевали первые медали

Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх завоевали для Украины "бронзу", Оксана Шишкова (с гайдом Виталием Казаковым) взяла "серебро"

Украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (с гайдом Виталием Казаковым) и Игорь Рептюх завоевали первые медали на Паралимпийских Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



Ляшенко выиграла бронзовую медаль в гонке на 6 км (стоя). "Золото" и "серебро" - у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают без национального флага. Украинка отстала от победительницы 39,8 секунды с 1 промахом.



Людмила Ляшенко (фото - скриншот с видео)

В этой же гонке еще три украинки попали в первую десятку - Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - шестой.



Рептюх взял "бронзу" в гонке на 7,5 км (стоя). Спортсмен преодолел дистанцию ​​с 1 промахом за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" выиграл француз Бенджамин Девиет, а "серебро" - канадский спортсмен Марк Арендц.



Игорь Ретпюх (фото - скриншот с видео)





В топ-15 кроме Рептюха, пробились еще трое украинских биатлонистов. Григорий Вовчинский завершил гонку четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат.



Оксана Шишкова с гайдом Виталем Казаковым (сопровождающий для незрячих либо слабо видящих спортсменов - ред.) завоевала для Украину первую серебряную награду в спринте среди женщин с проблемами зрения.

Оксана Шишкова (фото - скриншот с видео)

Она отстала от золотой медалистки на 38,5 секунды. "Золото" взяла спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова, "бронза" - у Светланы Сахненко из Беларуси.







Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.



Паралимпиада-2018 стартовала 9 марта. Как сообщалось ранее, от Украины в играх будут принимать участие 33 спортсмена.

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