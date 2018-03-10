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15-летняя украинка вышла в финал теннисного турнира в Китае

10.03.2018 11:45
Марта Костюк обыграла словачку Шмидлову и пробилась в финал второго по значимости женского профессионального теннисного турнира
15-летняя украинка вышла в финал теннисного турнира в Китае
Марта Костюк (фото - НОК Украины/Facebook)

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал престижного международного тунира ITF Womens Circuit, который проходит в Китае. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет. 

Костюк в полуфинале обыграла словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 2:0. 

3 мая 2017 года 14-летняя Костюк победила на взрослом турнире ITF в Дунакеси (Венгрия).

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