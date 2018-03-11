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Бойкота нет: Украина поедет на этап Кубка мира по биатлону в РФ

11.03.2018 19:49
Украинские биатлонисты поедут в российский город Тюмень для участия в завершающем этапе Кубка мира
Бойкота нет: Украина поедет на этап Кубка мира по биатлону в РФ
Юлия Журавок, Ирина Услугина, Евгения Павлова (фото - пресс-служба ФБУ)

Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира и сильнейшим составом поедет в российский город Тюмень. Об этом сообщил комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук во время женского масс-старта.

По его словам, принято окончательное решение об участии украинской сборной в этапе Кубка мира, который состоится в РФ.

Отмечается, что к женской сборной присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Информация подтверждена пресс-службой Федерации биатлона Украины.


Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года.

Читайте также: США и Чехия объявили бойкот этапу Кубка по биатлону в России

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ЛIГАБiзнесIнформ
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