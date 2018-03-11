Бойкота нет: Украина поедет на этап Кубка мира по биатлону в РФ

Украинские биатлонисты поедут в российский город Тюмень для участия в завершающем этапе Кубка мира

Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира и сильнейшим составом поедет в российский город Тюмень. Об этом сообщил комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук во время женского масс-старта.

По его словам, принято окончательное решение об участии украинской сборной в этапе Кубка мира, который состоится в РФ.



Отмечается, что к женской сборной присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.



Информация подтверждена пресс-службой Федерации биатлона Украины.







Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года.

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