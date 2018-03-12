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Украинец Игорь Рептюх завоевал третье золото Паралимпиады-2018

12.03.2018 04:48
Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль для украинской сборной на Паралимпиаде - на 20-километровой дистанции на лыжах
Украинец Игорь Рептюх завоевал третье золото Паралимпиады-2018
Игорь Рептюх

Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем на Паралимпиаде-2018. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Это третье золото украинской сборной на Паралимпиаде. 

Рептюх прошел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Его ближаший соперник отстал от него почти на две минуты - на втором месте француз Бенджамис Давье.  

На третьем месте гонки - норвежец Хакон Олсруд. 

10 марта Игорь Рептюх взял "бронзу" в соревнованиях по биатлону гонке на 7,5 км (стоя). Спортсмен преодолел дистанцию ​​с одним промахом за 19 минут 27,6 секунды. 

По результатам третьего дня соревнований, 11 марта, сборная Украины с шестью медалями делила пятое место со сборной Канады.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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