Украинские лыжники завоевали еще две медали Паралимпиады-2018

"Серебро" и "бронзу" в лыжных гонках завоевали Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко

Украинские лыжники в третий день зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане, кроме "золота", завоевали еще две медали - серебряную и бронзовую. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Оксана Шишкова заняла второе место в лыжных гонках на 15 км среди женщин с нарушениями зрения, уступив белоруске Светлане Саханенке. Еще одна украинка - Ольга Прилуцкая в этом состязании финишировала шестой.

Оксана Шишкова (фото - facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

"Бронза" в лыжных гонках стоя свободным стилем на 15 км досталась Людмиле Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман и Богдана Конашук в этой дисциплине заняли четвертое и восьмое места соответственно.

Людмила Ляшенко (фото - facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

В медальном зачете Паралимпиады Украина сейчас занимает третью позицию.

Сегодня, 12 марта, украинская паралимпийская сборная завоевала третье "золото" Игр в Пхенчхане: первое место в лыжных гонках стоя свободным стилем на 20 км занял Игорь Рептюх.

Читайте также: Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.