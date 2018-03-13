Тарас Радь принес Украине четвертое золото на Паралимпиаде-2018

Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал для сборной четвертое золото на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсмен из Тернополя стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата.

На четырех огневых рубежах Радь ни разу не промахнулся. Он финишировал с отрывом более чем на 1 минуту. Американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул заняли второе и третье место соответственно.



Тарас Радь (фото - www.instagram.com/PyeongChang2018)

В копилке сборной Украины уже 10 наград - четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. На данный момент Украина занимает вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады. Первое место у спортсменов из США.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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