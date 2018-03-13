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Украинка Шишкова стала чемпионкой Паралимпиады-2018 в Пхенчхане

13.03.2018 09:40
Оксана Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения
Украинка Шишкова стала чемпионкой Паралимпиады-2018 в Пхенчхане
Оксана Шишкова (фото - biathlon-ua.org)

Украинка Оксана Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения, сообщает Укринформ.

Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).

12 марта Шишкова выиграла "серебро" в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км) свободным стилем среди женщин с проблемами. Ранее на этой Паралимпиаде спортсменка заваевала еще одну серебряную медаль в биатлонном спринте. 

В активе сборной Украины уже 15 наград - пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет до 18 марта.

Читайте также: Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости

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