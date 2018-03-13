Украинка Шишкова стала чемпионкой Паралимпиады-2018 в Пхенчхане
Украинка Оксана Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения, сообщает Укринформ.
Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).
12 марта Шишкова выиграла "серебро" в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км) свободным стилем среди женщин с проблемами. Ранее на этой Паралимпиаде спортсменка заваевала еще одну серебряную медаль в биатлонном спринте.
В активе сборной Украины уже 15 наград - пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.
Паралимпиада в Пхенчхане пройдет до 18 марта.
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