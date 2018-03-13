Cборная Украины по биатлону не поедет на Кубок мира в Россию
Сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира по биатлону в российском городе Тюмень. Об этом написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.
Сегодня он встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, и они вместе пришли к выводу, что украинская сборная не должна принимать участие в соревнованиях на территории страны-агрессора, "страны, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила".
"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - подытожил Жданов.
Читайте также: Министр спорта призвал бойкотировать Кубок мира по биатлону в РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:15
-
13:35
-
08:00
-
13:54
-
09:00
Новости партнеров
- 60210
- 42265
- 31919
- 30521
- 29692