Cборная Украины по биатлону не поедет на Кубок мира в Россию

В Минспорта и в Федерации биатлона решили, что украинская сборная не должна принимать участие в соревнованиях на территории страны-агрессора

Сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира по биатлону в российском городе Тюмень. Об этом написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

Сегодня он встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, и они вместе пришли к выводу, что украинская сборная не должна принимать участие в соревнованиях на территории страны-агрессора, "страны, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила".

"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - подытожил Жданов.

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