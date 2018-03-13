"Шахтер" проиграл "Роме" и не прошел в 1/4 Лиги чемпионов
13.03.2018 23:56
"Шахтер" проиграл в ответном матче и отдал возможность итальянцам впервые за последние десять лет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" в ответном матче против итальянской "Ромы" проиграл со счетом 0:1.
В четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов проходит итальянский футбольный клуб - впервые за последние десять лет.
Матч прошел в Риме. На 54-й минуте гол забил итальянец Эдин Джеко
22 февраля на матче в Харькове "Шахтер" вырвал у "Ромы" победу - счет был 2:1.
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