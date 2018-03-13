"Шахтер" проиграл "Роме" и не прошел в 1/4 Лиги чемпионов

"Шахтер" проиграл в ответном матче и отдал возможность итальянцам впервые за последние десять лет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в ответном матче против итальянской "Ромы" проиграл со счетом 0:1. В четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов проходит итальянский футбольный клуб - впервые за последние десять лет. Матч прошел в Риме. На 54-й минуте гол забил итальянец Эдин Джеко 22 февраля на матче в Харькове "Шахтер" вырвал у "Ромы" победу - счет был 2:1. Читайте также: Киевское "Динамо" упустило выездную победу над греческим АЕКом Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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