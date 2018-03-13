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"Шахтер" проиграл "Роме" и не прошел в 1/4 Лиги чемпионов

13.03.2018 23:56
"Шахтер" проиграл в ответном матче и отдал возможность итальянцам впервые за последние десять лет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов
"Шахтер" проиграл "Роме" и не прошел в 1/4 Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в ответном матче против итальянской "Ромы" проиграл со счетом 0:1.

В четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов проходит итальянский футбольный клуб - впервые за последние десять лет.

Матч прошел в Риме. На 54-й минуте гол забил итальянец Эдин Джеко

22 февраля на матче в Харькове "Шахтер" вырвал у "Ромы" победу - счет был 2:1.

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