Паралимпиада-2018: Шишкова завоевала бронзу в лыжном спринте

На счету харьковчанки Оксаны Шишковой - четыре медали в Пхенчхане

Украинка Оксана Шишкова выиграла бронзу в лыжном спринте на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Укринформ.

"В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала бронзу среди спортсменов с нарушением зрения. На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане - золотая, две серебряные и бронзовая", - отмечается в сообщении.

В активе сборной Украины 16 наград - пять золотых, четыре серебряных и 7 бронзовых медалей.

13 марта 2018 года Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта 2018 года.

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