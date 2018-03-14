Паралимпиада-2018: Шишкова завоевала бронзу в лыжном спринте
Украинка Оксана Шишкова выиграла бронзу в лыжном спринте на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Укринформ.
"В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала бронзу среди спортсменов с нарушением зрения. На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане - золотая, две серебряные и бронзовая", - отмечается в сообщении.
В активе сборной Украины 16 наград - пять золотых, четыре серебряных и 7 бронзовых медалей.
13 марта 2018 года Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта 2018 года.
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