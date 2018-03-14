Паралимпиада-2018: Украина занимает пятое место

После пятого дня Паралимпиады украинские спортсмены завоевали 16 наград: пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых

На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинская сборная занимает пятое место в общекомандном зачете.

Сегодня украинка Оксана Шишкова выиграла бронзу в лыжном спринте на 1,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения.

Таким образом, у сборной Украины 16 наград: пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.





Фото: pyeongchang2018.com

На первом месте находится сборная США, на втором - команда независимых паралимпийских атлетов (NPA), третья позиция - у сборной Словакии.

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