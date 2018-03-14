Минспорта запретило спортсменам ездить на соревнования в Россию

Министерство также рекомендует спортивным федерациям "воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ"

Министерство молодежи и спорта запретило членам национальных сборных команд Украины участвовать во всех спортивных соревнованиях на территории государства-агрессора России. Текст соответствующего приказа министр Игорь Жданов опубликовал в своем Facebook.

Чиновник напомнил, что два года назад его ведомство запретило украинским сборным участвовать в РФ в "коммерческих соревнованиях, сомнительных частных кубках, которые часто организовывают российские бизнесмены и которые не проходят под патронатом международных федераций".

В то же время было разрешено участие в официальных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, этапах кубков мира, других турнирах, организованных международными спортивными федерациями.

"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что… украинские спортсмены не будут участвовать ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - отметил Жданов.

Министр добавил, что "соревнования в России, с учетом внутренней и внешней политики этого государства, просто опасны для наших спортсменов".

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В обнародованном Ждановым приказе говорится о запрете не только на участие членов сборных команд в соревнованиях, но и на проведение учебно-тренировочных сборов в РФ.

Также министерство рекомендует спортивным федерациям "воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ".

Фото: facebook.com/zhdanovihor

11 марта 2018 года сообщалось, что сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира в российской Тюмени.

13 марта министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что достигнута договоренность о бойкоте украинскими биатлонистами этапа Кубка мира в России.

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