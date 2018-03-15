Кубок мира по биатлону: украинка Джима выиграла бронзу

Юлия Джима показала третий результат на дистанции 7,5 километров

Олимпийская чемпионка украинка Юлия Джима с чистой стрельбой на двух огневых рубежах стала сегодня, 15 марта, бронзовым призером спринтерской гонки на предпоследнем, восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене. Об этом сообщает Укринформ.

Джима показала третий результат на дистанции 7,5 километров, уступив победительнице Анастасии Кузьминой из Словакии 29,2 секунды и обладательнице "серебра" Дарье Домрачевой из Беларуси - 20,3 секунды, сообщает Укринформ.

Анастасия Меркушина (2 штрафных круга) финишировала 59-й, Валя Семеренко (2) - 65-й, Вита Семеренко (3) - 66-й, Ирина Варвинец (2) - 81-й.

Всего на старт вышли 97 биатлонисток.

Сегодня также пройдет мужской спринт на 10 км с участием украинцев Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Владимира Семакова, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко. Начало в 15.45 по киевскому времени.

17 марта на норвежском этапе Кубка мира состоится женская эстафета 4х6 км и мужская гонка преследования на 12,5 км. Завершит соревнования в Хольменколлене 18 марта женская гонка преследования на 10 км и мужская эстафета 4х7,5 км.

Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать завершающий этап Кубка мира и сильнейшим составом поедет в российский город Тюмень.

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