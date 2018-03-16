Украинка Шишкова выиграла серебро в биатлоне на Паралимпиаде-2018
16.03.2018 09:33
На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряные и бронзовая
Оксана Шишкова (скриншот из видеозаписи)
В биатлонной гонке на 12,5 км украинка Оксана Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Укринформ.
На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряных и бронзовая.
В активе сборной Украины 17 наград - пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.
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