Украинка Шишкова выиграла серебро в биатлоне на Паралимпиаде-2018

На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряные и бронзовая

В биатлонной гонке на 12,5 км украинка Оксана Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Укринформ.

На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряных и бронзовая.

В активе сборной Украины 17 наград - пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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