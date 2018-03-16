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Украинка Шишкова выиграла серебро в биатлоне на Паралимпиаде-2018

16.03.2018 09:33
На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряные и бронзовая
Украинка Шишкова выиграла серебро в биатлоне на Паралимпиаде-2018
Оксана Шишкова (скриншот из видеозаписи)

В биатлонной гонке на 12,5 км украинка Оксана Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.  Об этом сообщает Укринформ.

На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряных и бронзовая.

В активе сборной Украины 17 наград - пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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