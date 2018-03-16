Лукьяненко принес Украине шестое золото на Паралимпиаде-2018

Виталий Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения

Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, передает Укринформ.

Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Серебряным призером в этой дисциплине стал украинец Александр Казик.

Для Виталия Лукьяненко это шестая Паралимпиада и шестое "золото". Всего в активе украинского спортсмена 11 паралимпийских медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

На счету сборной Украины уже 19 медалей - шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

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Ранее сегодня сообщалось, что Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 12,5 км завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения.

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