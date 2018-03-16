Стало известно, какие команды сыграют в 1/4 финала Лиги Европы
16.03.2018 16:10
Лига Европы УЕФА определила пары команд, которые сыграют в четвертьфинале
Фото: Facebook Лиги Европы
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА завершилась около часа назад.
Как сообщает УЕФА в Facebook, в четвертьфинале сыграют следующие пары команд:
"Лацио"-"Зальцбург";
"Атлетико"-"Спортинг";
"Арсенал"- ЦСКА;
"Лейпциг"-"Марсель".
Команды, указанные первыми, проведут стартовые матчи 5 апреля на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 12 апреля.
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