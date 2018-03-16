Стало известно, какие команды сыграют в 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы УЕФА определила пары команд, которые сыграют в четвертьфинале

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА завершилась около часа назад.

Как сообщает УЕФА в Facebook, в четвертьфинале сыграют следующие пары команд:



"Лацио"-"Зальцбург";

"Атлетико"-"Спортинг";

"Арсенал"- ЦСКА;

"Лейпциг"-"Марсель".





Команды, указанные первыми, проведут стартовые матчи 5 апреля на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 12 апреля.



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Вчера, 15 марта, в Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло (0:2).