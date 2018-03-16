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Стало известно, какие команды сыграют в 1/4 финала Лиги Европы

16.03.2018 16:10
Лига Европы УЕФА определила пары команд, которые сыграют в четвертьфинале
Стало известно, какие команды сыграют в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: Facebook Лиги Европы

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА завершилась около часа назад.

Как сообщает УЕФА в Facebook, в четвертьфинале сыграют следующие пары команд:

"Лацио"-"Зальцбург";
"Атлетико"-"Спортинг";
"Арсенал"- ЦСКА;
"Лейпциг"-"Марсель".

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Команды, указанные первыми, проведут стартовые матчи 5 апреля на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 12 апреля.

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Вчера, 15 марта, в Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло (0:2).

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