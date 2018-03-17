Украинские лыжники на Паралимпиаде завоевали две медали

Григорий Вовчинский финишировал вторым в гонке на 10 км и Максим Яровой в гонке на 7,5 км стал третьим

В восьмой день Паралимпиады-2018 украинские спортсмены завоевали две медали.



Лыжник Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в гонках на 10 км среди спортсменов в категории "стоя". На этих сореванованиях украинец Игорь Рептюх стал четвертым, Сергей Романюк финишировал 12-м и Виталий Сытник - 13-м.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич и Георгий Вовчинский



В лыжных гонках на 7,5 км среди спортсменов в категории "сидя" Максим Яровой занял треть место. Украинец Тарас Радь финишировал четвертым.



За восемь дней украинская сборная завоевала 21 медаль, среди которых шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

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