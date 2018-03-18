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Суркис может купить бухарестское "Динамо" - СМИ

18.03.2018 14:55
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может купить "Динамо" из Бухареста
Суркис может купить бухарестское "Динамо" - СМИ
Игорь Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может стать владельцем "Динамо" из Бухареста. Об этом сообщает румынский Sport Total FM.

Владелец "Динамо" Бухареста Ионуц Негоица просит за клуб €5 млн. По имеющимся данным, в покупке также заинтересованы британские инвесторы.

Экс-игрок киевского и бухарестского "Динамо" Флорин Чернат заявил, что будет рад, если Суркис вложится в развитие румынского клуба. "У них есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе", - отметил Чернат.

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15 марта в Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло (0:2).

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