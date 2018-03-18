Суркис может купить бухарестское "Динамо" - СМИ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может купить "Динамо" из Бухареста

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может стать владельцем "Динамо" из Бухареста. Об этом сообщает румынский Sport Total FM.

Владелец "Динамо" Бухареста Ионуц Негоица просит за клуб €5 млн. По имеющимся данным, в покупке также заинтересованы британские инвесторы.



Экс-игрок киевского и бухарестского "Динамо" Флорин Чернат заявил, что будет рад, если Суркис вложится в развитие румынского клуба. "У них есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе", - отметил Чернат.



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15 марта в Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло (0:2).