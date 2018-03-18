Премьер-Лига: "Динамо" и "Шахтер" разгромили соперников в 24 туре

Матч "Шахтер" - "Мариуполь" завершился счетом 3:0. ФК "Динамо" обыграл "Ворсклу" со счетом 4-0

Донецкий ФК "Шахтер" и киевский клуб "Динамо" одержали уверенные победы в матчах 24 тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.



Дончане в Харькове разгромили ФК "Мариуполь" со счетом 3:0.

Открыл счет на 26-й минуте Исмаили, а во втором тайме в ворота мариупольцев забили Фред и Марлос.







Киевский ФК "Динамо" в игре с "Ворсклой" также выиграл матч с уверенной победой. Игра в НСК Олимпийский закончилась счетом 4:0 в пользу столичной команды. Первый гол был забит уже на четвертой минуте матча, когда после подачи стандарта Беседин ударом головой пробил Шуста.

Три года киевляне забили в завершающие 45 минут игры. Второй гол принадлежит Бурде, второй - Цыганкову, который реализовал 11-метровый удар. Четвертый гол был реализован в ворота "Ворсклы" на 88-й минуте. Его забил Хлебас, которого выпустили на поле после замены.







Другие матчи 24 тура закончились с такими результатами: "Черноморец" - "Сталь" 0:1, "Олимпик" - "Звезда" 0:1, "Верес" - "Заря" 0:1 и "Александрия" - "Карпаты" 1:1.



На следующих выходных Премьер-лига приостанавливает игры из-за матчей национальной сборной Украины.



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