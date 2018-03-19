Украинские каратистки привезли три бронзы из турнира в Роттердаме
19.03.2018 05:01
Из шести украинских каратисток-участниц трое привезли из турнира медали
Фото: wkf.com.ua
Трое украинских спортсменок завоевали бронзовые медали на турнире серии Karate 1 Premier League Всемирной федерации карате. Об этом сообщает пресс-служба ВФК.
Одесситка Анжелика Терлюга в категории до 55 кг в финале минимально уступила спортсменкам из Турции и Эстонии.
Анна Серегина завоевала бронзу в категории до 61 кг. Анна Мельник в категории до 68 кг получила свою вторую медаль на взрослом чемпионате.
Следующий этап премьер-лиги пройдет 6-8 апреля в Рабате (Марокко).
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