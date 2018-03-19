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Украинские каратистки привезли три бронзы из турнира в Роттердаме

19.03.2018 05:01
Из шести украинских каратисток-участниц трое привезли из турнира медали
Украинские каратистки привезли три бронзы из турнира в Роттердаме
Фото: wkf.com.ua

Трое украинских спортсменок завоевали бронзовые медали на турнире серии Karate 1 Premier League Всемирной федерации карате. Об этом сообщает пресс-служба ВФК.

Одесситка Анжелика Терлюга в категории до 55 кг в финале минимально уступила спортсменкам из Турции и Эстонии. 

Анна Серегина завоевала бронзу в категории до 61 кг. Анна Мельник в категории до 68 кг получила свою вторую медаль на взрослом чемпионате. 

Следующий этап премьер-лиги пройдет 6-8 апреля в Рабате (Марокко).

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