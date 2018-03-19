Украинские каратистки привезли три бронзы из турнира в Роттердаме

Из шести украинских каратисток-участниц трое привезли из турнира медали

Трое украинских спортсменок завоевали бронзовые медали на турнире серии Karate 1 Premier League Всемирной федерации карате. Об этом сообщает пресс-служба ВФК.



Одесситка Анжелика Терлюга в категории до 55 кг в финале минимально уступила спортсменкам из Турции и Эстонии.



Анна Серегина завоевала бронзу в категории до 61 кг. Анна Мельник в категории до 68 кг получила свою вторую медаль на взрослом чемпионате.

Следующий этап премьер-лиги пройдет 6-8 апреля в Рабате (Марокко).

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