Звезду "Реала" и "Ливерпуля" Алонсо обвинили в неуплате налогов

Хаби Алонсо грозят пять лет лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов

Хаби Алонсо, бывшей звезде "Ливерпуля" и мадридского "Реала", грозят пять лет лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов. Об этом сообщает Би-би-си.

Испанская прокуратура заявляет, что он должен казне почти 2 млн евро из-за незадекларированных доходов подставной компании по управлению правами на рекламное использование его имени и изображения.

Согласно обвинению, речь идет о невыплаченных налогах за период между 2010 и 2012 годами, когда Алонсо играл за мадридский "Реал".

Хаби Алонсо отвергает все обвинения в свой адрес.

Прокуратура требует также наказать финансового советника футболиста Ивана Салдуа, а также менеджера португальской компании, чьими услугами воспользовался Хаби Алонсо для того, чтобы якобы избежать выплаты налогов.

Обвинение также требует оштрафовать футболиста на 4 миллиона евро, плюс 2 миллиона недоплаченных налогов.

Суд в Мадриде вновь открыл дело против Алонсо в 2017 году, поскольку обвинения против него во многом подтверждены.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинения нападающему мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро с 2011 по 2014 года.

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