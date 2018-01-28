89-летняя модель стала лицом новой линейки косметического бренда

Модельная карьера Дафни Селф началась еще в 1950-х годах

Сама пожилая в мире модель 89-летняя Дафни Селф снялась в рекламе косметического бренда Eyeko и стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara. Об этом сообщает Independent.



В видеоролике модель наносит новую тушь и рассказывает, как началась ее модельная карьера еще в 1950-х годах. На тот момент ей было только 20 лет, а в индустрии моды слава о ней разлетелась с новой силой, когда ей исполнилось уже 70 лет и она снялась для статьи о старении в Vogue.

Фото: www.instagram.com/eyeko

Кроме этого в рекламе она признает, что ей нравились ее ресницы, когда они были длиннее и гуще.

Фото: www.instagram.com/eyeko



Отмечается, что фирма Eyeko выбрала Селф для кампании Bespoke, чтобы обратить внимание на подчеркивание индивидуальности. Новая линия туши для ресниц позволяет женщинам выбрать именно то, что подходит под их личные параметры и предпочтения.

Фото: www.instagram.com/daphneselfe



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