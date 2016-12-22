Исследование: в 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов

В 2016 году в мире не началась ни одна новая война, отмечают эксперты

Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. Об этом сообщает DW.

После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.

Самой кровопролитной является война в Сирии.

Читайте также: Падение Алеппо: пиррова падение России и бессилие запада

Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 - в странах Африки и 8 - в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.









Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В 2015 году в результате вооруженных конфликтов во всем мире погибли 167 тысяч человек, при этом 80% из них стали жертвами шести крупных конфликтов - в Сирии, Центральной Америке, Мексике, Афганистане, Нигерии и Ирак

Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.