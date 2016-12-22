Исследование: в 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов
22.12.2016 08:59
В 2016 году в мире не началась ни одна новая война, отмечают эксперты
Фото: EPA
Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. Об этом сообщает DW.
После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.
Самой кровопролитной является война в Сирии.
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Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 - в странах Африки и 8 - в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.
В 2015 году в результате вооруженных конфликтов во всем мире погибли 167 тысяч человек, при этом 80% из них стали жертвами шести крупных конфликтов - в Сирии, Центральной Америке, Мексике, Афганистане, Нигерии и Ирак
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