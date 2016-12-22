Убийство посла РФ: полиция Турции отпустила родственников убийцы

Турецкая полиция отпустила на свободу ранее задержанных родственников Мевлюта Мерта Алтынташа - убийцы посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает CNN Turk.

Как заявили в антитеррористическом отделе полиции, следственные действия в отношении отца, матери, сводной сестры и еще троих родственников Алтынташа завершены.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства.

Одетый в строгий костюм бывший полицейский, выдававший себя за одного из гостей встречи, убил дипломата несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния. В ходе спецоперации полиция застрелила убийцу.

Стрелявшего в посла опознали как Мевлюта Мерта Алтынташа, 22-летнего бывшего сотрудника спецподразделения полиции Анкары.

Анкара и Москва считают, что за убийством стоят последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

21 декабря иракские СМИ сообщили, что ответственность за убийство посла РФ взяла на себя сирийская группировка Джейш аль-Фатх (Армия завоевания).

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