На учениях в Британии не используют российскую форму и танки

Ранее на расширенном заседании коллегии минобороны РФ Шойгу упрекнул НАТО в антироссийской направленности большинства учений

Министерство обороны Великобритании не использовало танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений. Об этом сообщает ВВС.

В ответ на запрос агентства министерство обороны отказалось комментировать соответствующее заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с тем, пресс-служба прислала разъяснение в связи с публикацией в газете Daily Mail от 4 декабря.

В публикации шла речь о маневрах, проводившихся на полигоне Солсбери-Плейн. Возможно, именно на основании этой публикации сделал свое заявление Шойгу.

"Это неправда... Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении ВВС.

Ранее на расширенном заседании коллегии минобороны РФ Шойгу упрекнул НАТО в антироссийской направленности большинства учений.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии", - сказал Шойгу.

"В последний раз такой метод обучения войск применяла нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - добавил российский министр.

Комментируя публикацию Daily Mail, в минобороны Великобритании подчеркнули, что в начале декабря в Солсбери-Плейн прошли показательные маневры, а не учения.

"Обмундирование и боевая техника, которая использовалась во время этой демонстрации, были стандартными и не представляли никакой страны. Они не имеют отношения к каким-либо текущим или предстоящим командировкам", - уточнили британские военные.

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