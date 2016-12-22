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Трамп выступил за усиление ядерного арсенала США

22.12.2016 19:50
Трамп считает, что США должны делать такие шаги "пока мир не придет в себя и не начнет трезво оценивать ядерное оружие"
Трамп выступил за усиление ядерного арсенала США
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты должны "существенно усилить и расширить" свой ядерный арсенал. Об этом он написал он в Twitter.

Трамп считает, что США должны делать такие шаги "пока мир не придет в себя и не начнет трезво оценивать ядерное оружие".

Ранее сегодня Владимир Путин сказал, что Россия должна поддерживать свой военный ядерный потенциал.

В апреле в беседе с тогдашним генсеком ООН Пан Ги Муном президент Петр Порошенко заявил, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала, но не получила защиты от российской агрессии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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