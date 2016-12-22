Заявления филиппинского президента об убийстве проверит комиссия

Скандального президента Филиппин проверит независимая правозащитная комиссия в связи с его высказываниями об убийствах наркоторговцев

Филиппинская независимая правозащитная комиссия проверит заявления президента Родриго Дутерте о том, что он якобы лично убивал подозреваемых в торговле наркотиками, когда был мэром города Давао. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

После избрания президентом в мае этого года Дутерте начал жесткую кампанию по борьбе с наркотиками. По словам критиков, он поощрял полицию и наемников убивать подозреваемых в наркоторговле и употреблении на месте. По предварительным данным, таким образом погибли около 6 тыс человек.

Дутерте был мэром Давао на протяжении 20 лет. За это время он получил репутацию жесткого преследователя преступности, его также обвиняли в финансировании "отрядов смерти".

Комиссия по правам человека также намерена проверить заявления о том, что так называемые "отряды смерти" убили несколько сотен людей в этом городе.

Накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль Хуссейн заявил, что слова Дутерте "четко заявляют об убийстве" и призвал к расследованию.

В среду глава филиппинской комиссии по правам человека Чито Гаскони заявил, что следователи рассмотрят это дело.

Гаскони сообщил, что предварительное расследование событий в Давао, проведенное в 2012 году, не нашло никаких доказательств того, что Дутерте был напрямую причастен к убийствам, однако комиссия рекомендовала, чтоб против него были выдвинуты обвинения "в согласовании с доктриной в ответственность командования".

14 декабря филиппинский президент Родриго Дутерте признался, что что лично убивал наркоторговцев когда был мэром Давао."В Давао мне и самому доводилось это делать (убивать, - ред.). Просто чтобы показать парням (из полиции): раз я это могу, то почему они не могут?", - рассказал он.

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